Discarica abusiva ai confini del Parco Archeologico, sequestro e denuncia 

Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno sequestrato una discarica abusiva in una zona periferica della città, a pochi metri di distanza dal perimetro del Parco Archeologico.

I sigilli sono stati apposti ad un fondo agricolo che, secondo quanto accertato, era stato trasformato in un deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere: fusti di plastica, mobili ma anche eternit. Per questo motivo il proprietario del terreno è stato denunciato. I tecnici dell’Arpa, inoltre, hanno eseguito dei prelievi per verificare l’eventuale inquinamento ambientale.