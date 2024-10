Il femminicidio di Patrizia Russo, fiori davanti l’abitazione ad Agrigento (VIDEO)

Tutta la comunità di Agrigento è rimasta sgomenta dopo la notizia dell’ennesimo femminicidio. Patrizia è la 46esima vittima. La donna, insegnante, mamma, è stata uccisa all’alba dal marito, Giovanni Salamone, con ben 6 o 7 coltellate mentre era ancora a letto, nella loro abitazione a Solero in via Cavoli. Tante le testimonianze, nessuno si capacita del gesto dell’uomo.https://www.grandangoloagrigento.it/apertura/uccide-a-coltellate-la-moglie-un-dramma-tutto-agrigentino-chi-sono-vittima-e-carnefice

Davanti il cancello di casa dei coniugi, in contrada Ciavolotta, nella Città dei Templi, qualcuno ha messo un mazzo di fiori di campo e poi altri fiori sono stati donati da Claudio Lombardo responsabile dell’associazione MareAmico Agrigento che conosceva personalmente Patrizia e il suo carnefice. “Era una coppia affiatata, io li portavo come esempio di coppia solida, sempre insieme, nei campi, in spiaggia, a pulire l’aria di Drasy. Non mi riesco a dare una spiegazione di quanto accaduto. Lui grande lavoratore, ma lei innamoratissima di lui, non riesco a capire, un momento di follia, non c’è spiegazione. Avevano anche costruito una capanna a Drasy, dove andavano a passare intere giornate, oggi l’abbiamo trovato distrutta, come se il mare l’avesse inghiottita con l’ultima mareggiata”.