Giovanni Di Leo è il nuovo capo della Procura di Agrigento

Il magistrato Giovanni Di Leo è il nuovo procuratore della Repubblica di Agrigento. Lo ha stabilito il plenum del Csm riunitosi questa mattina per designare il successore di Luigi Patronaggio, trasferitosi a Cagliari nel febbraio 2022. Sono stati diciassette i voti a favore della candidatura di Di Leo contro i dodici ottenuti da Roberta Buzzolani, attuale procuratore di Sciacca. A sostegno di Di Leo anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli.

Giovanni Di Leo, dunque, è il nuovo capo della procura di Agrigento. L’ufficio, nell’ultimo anno e mezzo, è stato diretto dal facente funzioni Salvatore Vella. Per Giovanni Di Leo è un ritorno ad Agrigento, città in cui aveva iniziato a lavorare dopo essere entrato in magistratura nel 1989. Poi le esperienze da sostituto procuratore a Sciacca e Palermo, Roma e Caltanissetta. Dal 2015, fino praticamente ad oggi, ha svolto la funzione di sostituto procuratore generale in Cassazione.