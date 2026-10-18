In ospedale per accertamenti, nello zaino aveva un coltello di 20 centimetri: denunciato 

Si reca in ospedale per un controllo medico di routine ma alcuni sanitari notano, quasi fortuitamente, che nello zaino nascondeva un coltello di venti centimetri. È successo al San Giovanni di Dio di Agrigento dove un trentacinquenne è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

L’uomo doveva sottoporsi ad alcuni accertamenti clinici. In maniera casuale, però, il personale dell’ospedale ha notato nella borsa l’arma da taglio che ha destato non poca preoccupazione tra i presenti. Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che, dopo una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato il coltello. L’uomo è stato, dunque, denunciato a piede libero.