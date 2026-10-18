Agrigento

In ospedale per accertamenti, nello zaino aveva un coltello di 20 centimetri: denunciato 

In maniera casuale, però, il personale dell’ospedale ha notato nella borsa l’arma da taglio che ha destato non poca preoccupazione tra i presenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si reca in ospedale per un controllo medico di routine ma alcuni sanitari notano, quasi fortuitamente, che nello zaino nascondeva un coltello di venti centimetri. È successo al San Giovanni di Dio di Agrigento dove un trentacinquenne è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

L’uomo doveva sottoporsi ad alcuni accertamenti clinici. In maniera casuale, però, il personale dell’ospedale ha notato nella borsa l’arma da taglio che ha destato non poca preoccupazione tra i presenti. Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che, dopo una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato il coltello. L’uomo è stato, dunque, denunciato a piede libero. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 36/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 36/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Molestano clienti di un bar e scoppia la maxi rissa, 7 indagati
Agrigento

In ospedale per accertamenti, nello zaino aveva un coltello di 20 centimetri: denunciato 
Apertura

Aggredisce i carabinieri dopo fuga dalla comunità, 17enne arrestato a Naro
Apertura

Caro carburante, protesta dei trattori anche nell’Agrigentino
Agrigento

Lanciano pietre e rompono vetri della scuola, residente li filma e adesso rischiano il processo
banner italpress istituzionale banner italpress tv