Inchiesta sull’Arpa di Agrigento, indagati 5 dipendenti per esercizio abusivo della professione 

Cinque dipendenti dell’Arpa di Agrigento, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, sono stati iscritti nel registro degli indagati per esercizio abusivo della professione. I fatti al centro dell’inchiesta risalgono al 2019 ma la Procura di Agrigento ha dato di recente un nuovo impulso all’attività investigativa. Il pm Alessandra Chiffi, che coordina il fascicolo, ha chiesto e ottenuto una proroga delle indagini – notificata ai cinque indagati – lo scorso settembre.

Al centro dell’inchiesta ci sarebbe la posizione lavorativa di cinque dipendenti e, in particolare, (l’eventuale ndr) possesso della qualifica di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, figura che necessariamente deve essere iscritta all’Ordine TSRM-PSTRP, e che si occupa della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche di sicurezza alimentare e protezione ambientale. Per tale motivo, inoltre, può anche ricoprire il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria su incarico dell’autorità giudiziaria. Gli indagati, dopo aver ricevuto la notifica di proroga delle indagini, potranno presentare memorie difensive per chiarire le rispettive posizioni.