Agrigento

Inciampa a causa del marciapiede dissestato, 80enne in ospedale con trauma facciale 

I medici gli hanno diagnosticato un trauma facciale con probabile rottura del setto nasale. L’episodio riaccende una problematica ormai nota ad Agrigento

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Spiacevole disavventura per un pensionato agrigentino finito in ospedale dopo essere caduto a causa di un marciapiede dissestato. È accaduto al Viale della Vittoria, nel centro di Agrigento. L’ottantenne stava percorrendo a piedi il tratto di strada che dalla salita Coniglio porta al viale quando, per colpa di una sconnessione del marciapiede, è inciampato cadendo di peso sul selciato. 

Il pensionato ha sbattuto con violenza la faccia a terra. Sono stati alcuni passanti a prestare le prime cure e chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno poi trasferito l’anziano in ospedale. I medici gli hanno diagnosticato un trauma facciale con probabile rottura del setto nasale. L’episodio riaccende una problematica ormai nota ad Agrigento, quella del dissesto stradale. Sono diversi i punti in città in cui si registrano sconnessioni stradali che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini. 

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