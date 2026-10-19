Inciampa a causa del marciapiede dissestato, 80enne in ospedale con trauma facciale
I medici gli hanno diagnosticato un trauma facciale con probabile rottura del setto nasale. L’episodio riaccende una problematica ormai nota ad Agrigento
Spiacevole disavventura per un pensionato agrigentino finito in ospedale dopo essere caduto a causa di un marciapiede dissestato. È accaduto al Viale della Vittoria, nel centro di Agrigento. L’ottantenne stava percorrendo a piedi il tratto di strada che dalla salita Coniglio porta al viale quando, per colpa di una sconnessione del marciapiede, è inciampato cadendo di peso sul selciato.
Il pensionato ha sbattuto con violenza la faccia a terra. Sono stati alcuni passanti a prestare le prime cure e chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno poi trasferito l’anziano in ospedale. I medici gli hanno diagnosticato un trauma facciale con probabile rottura del setto nasale. L’episodio riaccende una problematica ormai nota ad Agrigento, quella del dissesto stradale. Sono diversi i punti in città in cui si registrano sconnessioni stradali che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini.