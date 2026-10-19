Inseguiti dalla polizia lanciano 10 mila euro in contanti, trovati anche 25 bossoli: scarcerati due indagati 

Il gip del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha convalidato l’arresto di Giovanni Di Maria e Faisal Haouari, 25 e 34 anni, fermati dalla polizia lo scorso 16 ottobre al termine di uno spettacolare inseguimento conclusosi nel quartiere di Fontanelle. Il giudice ha disposto la scarcerazione dei due indagati, difesi dagli avvocati Salvatore Pennica e Annalisa Russello, applicando ad entrambi l’obbligo di dimora nella Città dei templi. I due sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa e detenzione di stupefacenti.

L’arresto è scattato nella serata di venerdì quando la Squadra mobile, impegnata in attività di indagine, ha imposto l’alt ai due indagati che si trovavano a bordo di un’auto. Da lì è scattato un pericoloso inseguimento terminato nel quartiere di Fontanelle. L’auto civetta della polizia, peraltro, ha riportato danni a causa di uno speronamento. I due giovani, durante la fuga, hanno lanciato dall’abitacolo 9.600 euro in contanti suddivisi in tre mazzette. Una successiva perquisizione ha fatto emergere un’altra circostanza abbastanza rilevante: il sequestro di 25 bossoli calibro 45 marca Colt. Tre di questi si trovavano all’interno di un calzino mentre i restanti proiettili erano sotto un’auto parcheggiata nelle adiacenze. Per il sequestro dei bossoli, che saranno analizzati, si procede (al momento) a carico di ignoti.