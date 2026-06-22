Agrigento

Investe con l’auto il fratello e lo minaccia con un coltello, 77enne in ospedale 

Protagonisti due fratelli pensionati agrigentini. Il più piccolo, 73 anni, è finito in ospedale mentre un 77enne è stato denunciato per lesioni e minacce

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Prima avrebbe investito il fratello con l’auto e, subito dopo, armato di coltello lo avrebbe anche minacciato. Protagonisti della vicenda sono due fratelli pensionati agrigentini. Uno 77 anni, l’altro 73 anni.

Quest’ultimo, dopo essere stato investito, è stato trasferito in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato traumi sparsi con una prognosi di dieci giorni. Il fratello maggiore, ritenuto l’aggressore, è stato invece denunciato per lesioni aggravate e minaccia. A farlo sono stati i poliziotti delle Volanti, intervenuti nel centro cittadino dopo la lite familiare. 

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