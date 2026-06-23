Agrigento

La Guardia di Finanza festeggia 252 anni, la cerimonia al Museo Griffo di Agrigento

La cerimonia è prevista per venerdì 26 giugno alle ore 10.30

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

Ad Agrigento venerdì 26 giugno 2026, alle ore 10:30, presso la Sala Zeus del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, sarà celebrato il 252° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Durante la cerimonia sarà data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza. La cerimonia proseguirà con la consegna di alcune ricompense di ordine morale ai militari che si sono particolarmente distinti nell’assolvimento dei compiti d’Istituto.

Nell’ambito dell’evento, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Gabriel Baron, evidenzierà le peculiarità operative della Guardia di Finanza, quale Forza di polizia economico-finanziaria impegnata a tutela del bilancio degli Enti pubblici locali, dello Stato e dell’Unione europea e a difesa delle libertà economiche dei cittadini per affermare i principi di legalità, giustizia ed equità.

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