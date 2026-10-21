Ladri al liceo Leonardo, scassinati i distributori di snack 

Ladri in azione al liceo scientifico Leonardo di Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione nell’istituto di notte dopo aver forzato un ingresso.

Una volta dentro si sono diretti subito verso i distributori automatici di snack e bevande a servizio del personale scolastico e degli studenti. In breve tempo hanno scassinato le macchinette e portato via le monetine. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri. Al via le indagini per risalire ai malviventi.