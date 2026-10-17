Lanciato pietre e rompono vetri della scuola, residente li filma e adesso rischiano il processo

Rischiano di finire a processo con l’accusa di danneggiamento e getto pericoloso di cose tre minorenni agrigentini – due ragazze e un ragazzo – protagonisti del raid vandalico all’istituto comprensivo Castagnolo-Esseneto della Città dei templi.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio con la prima udienza preliminare che si celebrerà il prossimo 17 giugno davanti il giudice del tribunale per i Minorenni di Palermo, Teresa Ciccarello. La vicenda risale all’8 marzo 2025. Un gruppo di cinque ragazzini lanciò delle pietre contro l’istituto danneggiando vetrate e zanzariere. Una residente della zona, allertata dai rumori, riprese i protagonisti con un cellulare e chiamò la polizia. Altri due giovani, ma maggiorenni, sono giudicati a parte.