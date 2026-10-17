Lavori alla rete idrica, ecco come cambia la viabilità ad Agrigento 

L’assessore alla polizia locale di Agrigento, Dario Cipolla, comunica che a seguito dei lavori sulla rete idrica cittadina ci sarà una variazione alla abituale circolazione veicolare.

In particolare a partire da lunedì 19/10/2026 e fino a cessato bisogno ci sarà l’istituzione di chiusura al transito della via Garibaldi, nel tratto compreso tra l’incrocio con la piazzetta Sinatra e l’incrocio con la via Pietro Nenni e l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione, doppio senso di marcia via Garibaldi, tratto salita San Giacomo incrocio via Pietro Nenni per permettere accesso ai residenti della via San Giacomo e zone limitrofe.