Lavori alla rete idrica, ecco come cambia la viabilità ad Agrigento
Da lunedì 19 ottobre ci saranno importanti variazioni nella viabilità in città. Ecco cosa c’è da sapere
L’assessore alla polizia locale di Agrigento, Dario Cipolla, comunica che a seguito dei lavori sulla rete idrica cittadina ci sarà una variazione alla abituale circolazione veicolare.
In particolare a partire da lunedì 19/10/2026 e fino a cessato bisogno ci sarà l’istituzione di chiusura al transito della via Garibaldi, nel tratto compreso tra l’incrocio con la piazzetta Sinatra e l’incrocio con la via Pietro Nenni e l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione, doppio senso di marcia via Garibaldi, tratto salita San Giacomo incrocio via Pietro Nenni per permettere accesso ai residenti della via San Giacomo e zone limitrofe.