Agrigento

Libero Consorzio, approvata relazione semestrale e alcuni debiti fuori bilancio

Il Consiglio Provinciale di Agrigento ha approvato nella seduta di stamani la relazione semestrale del Presidente Pendolino e alcuni debiti fuori bilancio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Consiglio Provinciale di Agrigento ha approvato nella seduta di stamani la relazione semestrale del Presidente Pendolino e alcuni debiti fuori bilancio.

Nella sua relazione, il Presidente Pendolino ha evidenziato il complesso passaggio da anni di gestione commissariale al nuovo ciclo dell’ex Provincia Regionale, alla quale è stato restituito un ruolo centrale nella governance del territorio. In questo primo semestre del ritorno della politica alla guida dell’Ente è stata data la massima importanza a scuole, viabilità ed interventi per la promozione turistica su tutto il territorio provinciale. 

Approvati anche i riconoscimenti di alcuni debiti fuori bilancio in seguito a sentenze della Corte d’Appello di Palermo e della Corte suprema di Cassazione. Tutti i punti sono stati approvati all’unanimità.

