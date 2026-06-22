L’inchiesta sulla Mosella, Sodano: “Indagini antecedenti a noi, massima collaborazione”
Lo dice in una nota il sindaco di Agrigento, Michele Sodano
“Questa mattina, in Comune, abbiamo appreso delle perquisizioni in corso. Corre l’obbligo di precisare che gli accertamenti riguardano vicende risalenti a un periodo antecedente all’insediamento dell’attuale amministrazione, che assicura la massima collaborazione alla magistratura e alle forze dell’ordine.” Lo dice in una nota il sindaco di Agrigento, Michele Sodano.
“Confidiamo che ogni aspetto venga chiarito integralmente nell’interesse della città e dei cittadini. Ben vengano gli accertamenti dell’autorità giudiziaria laddove vi siano anomalie da verificare: fare piena luce sui fatti è un dovere verso Agrigento e un segnale di trasparenza nei confronti della comunità. Per questa ragione esprimiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e auguriamo loro buon lavoro.”