L’inchiesta sulla Mosella, Sodano: “Indagini antecedenti a noi, massima collaborazione”

“Questa mattina, in Comune, abbiamo appreso delle perquisizioni in corso. Corre l’obbligo di precisare che gli accertamenti riguardano vicende risalenti a un periodo antecedente all’insediamento dell’attuale amministrazione, che assicura la massima collaborazione alla magistratura e alle forze dell’ordine.” Lo dice in una nota il sindaco di Agrigento, Michele Sodano.

“Confidiamo che ogni aspetto venga chiarito integralmente nell’interesse della città e dei cittadini. Ben vengano gli accertamenti dell’autorità giudiziaria laddove vi siano anomalie da verificare: fare piena luce sui fatti è un dovere verso Agrigento e un segnale di trasparenza nei confronti della comunità. Per questa ragione esprimiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e auguriamo loro buon lavoro.”