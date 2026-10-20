Agrigento

Lite furibonda tra i genitori, figlia di 12 anni chiama le forze dell’ordine ed evita il peggio

Ha il volto di una bambina di 12 anni l’intervento delle forze dell’ordine avvenuto in un appartamento alla periferia di Agrigento

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Ha assistito ad una lite furibonda tra i genitori, una coppia di coniugi quarantenni, avendo la prontezza di chiamare il numero unico di emergenza intuendo la situazione di pericolo. Ha il volto di una bambina di 12 anni l’intervento delle forze dell’ordine avvenuto in un appartamento alla periferia di Agrigento.

Gli uomini in divisa, giunti sul posto grazie alla segnalazione della bambina, hanno riportato la situazione alla calma. Tutto è nato da una discussione tra papà e mamma. Dalle parole si è passati ai fatti con anche uno scontro fisico. La bimba, capendo la situazione di pericolo, non ci ha pensato due volte e ha chiamato il 112. Il fatto non ha avuto risvolti da un punto di vista legale considerando che non sono emersi gli estremi per far scattare provvedimenti ma i genitori potranno sporgere querela di parte.

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