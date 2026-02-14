Agrigento

Maxi furto al distributore Q8 a Villaggio Mosè, rubati 43 mila euro 

I ladri, dopo aver abbattuto il muro posteriore di un fabbricato adibito ad ufficio, hanno preso di mira la cassaforte

Pubblicato 47 secondi fa
Da Redazione

Colpo grosso ad Agrigento. Ignoti malviventi hanno messo a segno un maxi furto ai danni del distributore Q8 lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. I ladri, dopo aver abbattuto il muro posteriore di un fabbricato adibito ad ufficio, hanno preso di mira la cassaforte. Una volta scassinata sono riusciti a portare via l’incasso degli ultimi giorni.

Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a circa 43 mila euro. A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti al quale non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri della stazione di Villaggio Mosè. Al via le indagini dei militari dell’Arma. La Scientifica ha fatto un sopralluogo a caccia di elementi utili per l’attività investigativa. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Al vaglio anche le immagini delle telecamere. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Maxi furto al distributore Q8 a Villaggio Mosè, rubati 43 mila euro 
Messina

Truffa e ricettazione di denaro, sequestrati 1.2 milioni di euro a due indagati
Apertura

Amministrative 2026: chi può dire di no a Mister X?
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, macché unità del centrodestra: ecco perché Di Mauro spariglia le carte
Agrigento

Amministrative Agrigento, per il centrodestra spunta il nome di Roberto Di Mauro
Giudiziaria

Operata in ritardo di ematoma cerebrale muore, ospedale dovrà pagare 760mila euro
banner italpress istituzionale banner italpress tv