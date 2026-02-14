Maxi furto al distributore Q8 a Villaggio Mosè, rubati 43 mila euro 

Colpo grosso ad Agrigento. Ignoti malviventi hanno messo a segno un maxi furto ai danni del distributore Q8 lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. I ladri, dopo aver abbattuto il muro posteriore di un fabbricato adibito ad ufficio, hanno preso di mira la cassaforte. Una volta scassinata sono riusciti a portare via l’incasso degli ultimi giorni.

Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a circa 43 mila euro. A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti al quale non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri della stazione di Villaggio Mosè. Al via le indagini dei militari dell’Arma. La Scientifica ha fatto un sopralluogo a caccia di elementi utili per l’attività investigativa. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Al vaglio anche le immagini delle telecamere.