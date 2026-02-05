“Natura, Arte e Comunicazione”, presentato il progetto: l’intervento del sindaco Miccichè

Al Comune di Agrigento, il Comitato di Agrigento della Società “Dante Alighieri”, presieduta da Enza Ierna, e il sindaco, Francesco Miccichè, hanno presentato il programma di iniziative 2026 intitolato “Natura, Arte e Comunicazione”, redatto dallo stesso Comitato. La rassegna, col patrocino non oneroso del Comune, intende promuovere e valorizzare le potenzialità umane, culturali e artistiche che sono parte del territorio e della sua memoria storica, favorendone lo sviluppo in termini di iniziative artistiche e culturali di vario genere, sostenute soprattutto dalle nuove generazioni, al fine di contribuire in modo significativo alla crescita del settore turistico e culturale.

Soddisfazione esprime il sindaco Miccichè, che afferma: “Rinnoviamo con piacere la collaborazione con la Società “Dante Alighieri”, che ogni anno, attraverso un programma ricco e articolato, valorizza ed esalta il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Questo risultato è anche frutto dell’impegno culturale di chi ama profondamente la cultura e il proprio territorio, come la dottoressa Enza Ierna, alla quale va il mio sentito ringraziamento.

Un ringraziamento va inoltre alle associazioni, alle scuole e a tutti gli enti che hanno aderito all’iniziativa. Si tratta di un percorso culturale ampio e significativo, un tassello fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio, che coinvolge attivamente i giovani, rendendoli protagonisti e rafforzando in loro il senso di appartenenza, la partecipazione e la consapevolezza del valore della cultura come strumento di crescita personale e collettiva.”