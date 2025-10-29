Agrigento

Ospedale di Agrigento, Maria Giovanna Randisi nuovo primario del reparto di Neurologia 

La dottoressa Randisi, agrigentina, prenderà servizio a partire dal prossimo lunedì 3 novembre

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Prosegue l’azione di potenziamento ed aggiornamento degli organici direttivi di Unità Operativa Complessa all’ASP di Agrigento. A pochi giorni dalla nomina del dottor Salvatore Alberto Turiano a direttore del reparto di Chirurgia vascolare del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, arriva adesso un nuovo incarico con il quale la dottoressa Maria Giovanna Randisi assume la guida della Neurologia del nosocomio agrigentino.

La neo-primaria, al termine delle procedure concorsuali, è stata ricevuta dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, e dal direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale. Neurologa agrigentina proveniente dall’ASP di Caltanissetta dove, come ultimo incarico, ha rivestito il ruolo di responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Stroke Unit Hub, la dottoressa Randisi prenderà servizio a partire dal prossimo lunedì 3 novembre.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Ospedale di Agrigento, Maria Giovanna Randisi nuovo primario del reparto di Neurologia 
Catania

Picchia la madre perché non gli dà i soldi, arrestato 46enne
Catania

Ruba oltre mille euro in monetine da venti centesimi in ospedale, denunciato (VIDEO)
Ragusa

Frode fiscale con società di imballaggi, sequestrati 3 milioni di euro
Palermo

Truffa del finto carabiniere, arrestato 44enne
Lampedusa

Tre sbarchi di migranti a Lampedusa, in 236 sull’isola