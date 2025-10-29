Ospedale di Agrigento, Maria Giovanna Randisi nuovo primario del reparto di Neurologia 

Prosegue l’azione di potenziamento ed aggiornamento degli organici direttivi di Unità Operativa Complessa all’ASP di Agrigento. A pochi giorni dalla nomina del dottor Salvatore Alberto Turiano a direttore del reparto di Chirurgia vascolare del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, arriva adesso un nuovo incarico con il quale la dottoressa Maria Giovanna Randisi assume la guida della Neurologia del nosocomio agrigentino.

La neo-primaria, al termine delle procedure concorsuali, è stata ricevuta dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, e dal direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale. Neurologa agrigentina proveniente dall’ASP di Caltanissetta dove, come ultimo incarico, ha rivestito il ruolo di responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Stroke Unit Hub, la dottoressa Randisi prenderà servizio a partire dal prossimo lunedì 3 novembre.