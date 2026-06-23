Posticipati lavori all’acquedotto Favara di Burgio, fornitura idrica regolare

AICA informa che Siciliacque ha comunicato il posticipo della sospensione della fornitura idrica dell’acquedotto Favara di Burgio, inizialmente prevista a partire dalle ore 08:30 di oggi per eseguire interventi di riparazione.

Per sopravvenute esigenze organizzative, il fuori servizio è posticipato a data da destinarsi. Seguirà una nuova comunicazione con l’indicazione della riprogrammazione delle attività. La distribuzione idrica nei Comuni di Agrigento, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Montallegro, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera e Siculiana seguirà la turnazione precedente prevista e disponibile sul sito aicaonline.it.

AICA continuerà a informare tempestivamente la cittadinanza e le amministrazioni comunali interessate sugli sviluppi e sui tempi di riprogrammazione degli interventi.