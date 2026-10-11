Agrigento

Prodotti scaduti in un laboratorio di analisi, assolto il titolare: “Non c’è dolo”

Assolto il titolare di un laboratorio di analisi di Agrigento dall’accusa di frode nelle pubbliche forniture

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il fatto non costituisce reato in assenza del dolo. I giudici della Corte di appello di Palermo hanno assolto il titolare di un laboratorio di analisi di Agrigento dall’accusa di frode nelle pubbliche forniture. L’iter giudiziario si è così concluso dopo due condanne in primo e secondo grado e il seguente annullamento della Cassazione con il nuovo odierno processo.

L’inchiesta scaturisce da un controllo eseguito dai carabinieri del Nas. Secondo quanto emerso nel laboratorio furono trovati prodotti scaduti. La difesa, rappresentata dall’avvocato Raffaele Barra, ha invece sostenuto che il personale avesse usato prima i kit ancora validi e soltanto in seguito quelli scaduti ma senza accorgersene. Proprio l’assenza di dolo, ma al massimo negligenza, è stato un elemento valutato positivamente nel nuovo processo. La Corte di appello ha infatti assolto il titolare del laboratorio. (Immagine di repertorio)

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