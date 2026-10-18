Agrigento

Protesta autotrasportatori, scaffali vuoti nei supermercati ad Agrigento

In alcuni punti vendita mancano frutta, verdura e prodotti surgelati

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

I primi segnali della protesta degli autotrasportatori cominciano a farsi sentire anche sugli scaffali dei supermercati. Ad Agrigento, in alcuni punti vendita, si registra la mancanza di frutta, verdura e prodotti surgelati.

Una situazione delicata che rischia di avere ripercussioni dirette sulla vita quotidiana di famiglie e consumatori. Da un lato, ci sono gli autotrasportatori scesi in piazza per protestare contro il caro gasolio, diventato un peso sempre più difficile da sostenere per chi lavora nel settore. Dall’altro, si fanno sentire le conseguenze delle difficoltà nel trasporto delle merci, con possibili ritardi nelle consegne e scaffali che iniziano a svuotarsi.

Il rischio è che, se la mobilitazione dovesse proseguire senza soluzioni concrete, le difficoltà negli approvvigionamenti possano estendersi ad altri prodotti, aggravando ulteriormente la situazione per gli esercizi commerciali e per i cittadini.

Nel frattempo, secondo le prime indicazioni, gli autotrasportatori sembrerebbero intenzionati ad allentare gradualmente la protesta, riprendendo gli spostamenti già da domani in maniera progressiva, in attesa di risposte da parte del Governo nazionale. Un possibile segnale di apertura, mentre resta alta l’attenzione sulle richieste della categoria e sulle misure che potrebbero essere adottate per fronteggiare il rincaro dei carburanti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Cattolica Eraclea, scontro tra un’auto e una moto da cross: ferito motociclista
Apertura

Santa Elisabetta, 61enne muore dopo un improvviso malore nel suo terreno
Agrigento

Protesta autotrasportatori, scaffali vuoti nei supermercati ad Agrigento
Apertura

Autotrasportatori “allentano” lo sciopero, via libera a consegne di ortofrutta
Apertura

Drammatico incidente in moto, morto 38enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv