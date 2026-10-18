Protesta autotrasportatori, scaffali vuoti nei supermercati ad Agrigento

I primi segnali della protesta degli autotrasportatori cominciano a farsi sentire anche sugli scaffali dei supermercati. Ad Agrigento, in alcuni punti vendita, si registra la mancanza di frutta, verdura e prodotti surgelati.

Una situazione delicata che rischia di avere ripercussioni dirette sulla vita quotidiana di famiglie e consumatori. Da un lato, ci sono gli autotrasportatori scesi in piazza per protestare contro il caro gasolio, diventato un peso sempre più difficile da sostenere per chi lavora nel settore. Dall’altro, si fanno sentire le conseguenze delle difficoltà nel trasporto delle merci, con possibili ritardi nelle consegne e scaffali che iniziano a svuotarsi.

Il rischio è che, se la mobilitazione dovesse proseguire senza soluzioni concrete, le difficoltà negli approvvigionamenti possano estendersi ad altri prodotti, aggravando ulteriormente la situazione per gli esercizi commerciali e per i cittadini.

Nel frattempo, secondo le prime indicazioni, gli autotrasportatori sembrerebbero intenzionati ad allentare gradualmente la protesta, riprendendo gli spostamenti già da domani in maniera progressiva, in attesa di risposte da parte del Governo nazionale. Un possibile segnale di apertura, mentre resta alta l’attenzione sulle richieste della categoria e sulle misure che potrebbero essere adottate per fronteggiare il rincaro dei carburanti.