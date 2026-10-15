Quattro nuove auto per la polizia locale di Agrigento, il sindaco Sodano: “L’impegno è di tornare ad assumere”





La polizia locale di Agrigento ha un nuovo parco auto. Si tratta di quattro veicoli Fiat Panda acquistati in sostituzione delle ormai vecchie automobili. Un investimento che permetterà agli agenti di garantire un servizio migliore ed evitare spiacevoli imprevisti verificatisi in passato.

Così il sindaco Michele Sodano: “Le nuove auto garantiscono la presenza in città con mezzi moderni e rinnovati. Uno dei miei obiettivi è quello di valorizzare il corpo della polizia locale, negli ultimi decenni non sono stati fatti sforzi in tal senso. L’impegno di questa amministrazione, che parte con una richiesta alla Regione, è quello di tornare ad assumere. Quando diciamo che abbiamo perso il 50% dei dipendenti negli ultimi quindici anni il conteggio riguarda anche la polizia locale. Gli Enti locali non possono andare avanti se non si crea un’ondata di persone che lavorino con noi. Ci stiamo impegnando per ricevere le risorse per riuscire a dare risposte alla nostra città.”

A presentare il nuovo parco auto è stato l’assessore alla polizia locale, Dario Cipolla: “Finalmente abbiamo un nuovo parco auto, le precedenti erano arrivate a fine vita. Adesso possiamo avere a disposizione i veicoli che ci garantiscono di migliorare il servizio ed evitare che le pattuglie restino ferme per problemi legati alla manutenzione.”