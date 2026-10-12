Report sicurezza de “IlSole24Ore”, Agrigento al 101º posto

In Sicilia cala la criminalità secondo il numero di denunce di reati registrati nel 2025. Nell’indice della criminalità stilato dal Sole 24 Ore la provincia di Enna è terzultima al 104esimo posto con un calo di reati denunciati dell’11,3%. L’Indice utilizza le statistiche consolidate della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno e confronta 106 territori provinciali sulla base dei delitti denunciati ogni 100mila abitanti. Il segno meno si trova in otto province siciliane su nove, (c’è un aumento di denunce a Siracusa + 106), con le flessioni più marcate a Catania (-10,5%) e Palermo (-9,2%) e l’isola ovunque registra volumi sotto i livelli del 2019. Palermo è al 33esimo posto nella classifica nazionale con 3594 denunce ogni 100 mila abitanti (42.959 totali), Catania è 35esima con 3570 denunce, Siracusa è al 27esimo posto con 3907,2 denunce, Caltanissetta è 84esima con 2721,1 denunce, Trapani è al 62esimo posto in classifica con 3054 denunce, Messina è 92esima con 2650,5 denunce, Agrigento è al 101 esimo posto con 2395,1 denunce, Ragusa è al 98esimo posto con 2511,9 denunce ogni 100 mila abitanti. I delitti denunciati in Italia diminuiscono per la prima volta dopo quattro anni consecutivi di crescita: nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l’1,8% in meno rispetto al 2024, pari a 42.242 delitti in meno. Calano soprattutto furti e rapine, mentre crescono truffe e frodi informatiche. E tra i dati negativi c’è anche l’aumento dei minorenni arrestati e denunciati (+ 34%). Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce in rapporto ai residenti, seguita da Firenze e Roma. Oristano registra invece il tasso più basso. A determinare la flessione nazionale sono soprattutto i furti, che scendono a 992.660, quasi 62mila in meno rispetto al 2024 (−5,9%). Tornano sotto il milione per la prima volta dal 2022 e rappresentano il 42,1% dei delitti denunciati.