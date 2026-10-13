Scontro scooter-furgone alla rotonda di Monserrato, 18enne in ospedale  

Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi della rotonda di Monserrato, alla periferia di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un 18enne. Il giovane ha riportato un trauma al ginocchio e lesioni sparse ed è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno poi trasferito in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni comunque non desterebbero preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire l’incidente stradale.