Agrigento
Scritte offensive e colla nelle serrature, raid vandalico nel palazzo delle Poste
Al via le indagini della Digos di Agrigento. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sicurezza che insistono nella zona
Scritte offensive, disegni volgari e colla nelle serrature dell’ingresso. Vandali in azione nel palazzo delle Poste di Agrigento, in via Vittorio Emanuele. Ignoti malviventi sono entrati in azione di notte.
Prima è stata applicata della colla nei lucchetti delle porte di ingresso, inibendo di fatto l’apertura della sede. Sui muri sono comparsi, inoltre, scritte in arabo offensive e disegni volgari che hanno deturpato lo storico palazzo. Al via le indagini della Digos di Agrigento. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sicurezza che insistono nella zona.
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Redazione
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