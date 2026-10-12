Scritte offensive e colla nelle serrature, raid vandalico nel palazzo delle Poste

Scritte offensive, disegni volgari e colla nelle serrature dell’ingresso. Vandali in azione nel palazzo delle Poste di Agrigento, in via Vittorio Emanuele. Ignoti malviventi sono entrati in azione di notte.

Prima è stata applicata della colla nei lucchetti delle porte di ingresso, inibendo di fatto l’apertura della sede. Sui muri sono comparsi, inoltre, scritte in arabo offensive e disegni volgari che hanno deturpato lo storico palazzo. Al via le indagini della Digos di Agrigento. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sicurezza che insistono nella zona.