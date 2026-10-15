Teatro Pirandello, Leandro Picarella è il nuovo direttore artistico





Leandro Picarella, 42 anni, regista agrigentino, è il nuovo direttore artistico del teatro Pirandello. La sua nomina è stata ufficializzata questa mattina in una conferenza stampa convocata dal direttore generale della Fondazione, Alessandra Fiaccabrino, e dal presidente Osvaldo Lo Iacono. Picarella prende il posto di Roberta Torre con la quale peraltro aveva collaborato nella scorsa stagione come componente della giuria popolare del “Pirandello Fringe Festival”.

Il nuovo direttore artistico, laureato in musicologia all’Università di Palermo, ha mosso i primi passi proprio nel capoluogo siciliano al Centro sperimentale di Cinematografia. Nel 2015 ha realizzato il suo primo lungometraggio dal titolo “Triokolà”. Il suo ultimo lavoro si chiama, invece, “Sciatunostro”, ambientato e girato a Lampedusa, in distribuzione all’inizio di quest’anno.