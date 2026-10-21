Via Atenea, sequestrati i distributori di un’attività H24 vietata dal regolamento sul decoro

Prosegue l’attività di controllo sul commercio cittadino voluta dall’amministrazione comunale per far rispettare norme e regolamenti e contrastare abusi e irregolarità. Nella giornata di ieri la Polizia Locale è intervenuta in via Atenea presso un’attività di nuova apertura con distributori automatici H24.

L’attività era stata avviata senza un titolo valido. Il regolamento comunale sul decoro del centro storico, infatti, vieta le attività commerciali H24 in quest’area e per questo non poteva essere esercitata. Al titolare è stata contestata la violazione del D.Lgs. 114/98, che prevede una sanzione pecuniaria da 2.582 a 15.493 euro. È stato inoltre disposto il sequestro cautelare dei distributori e dei prodotti al loro interno, con la cessazione immediata dell’attività. Contestata anche la violazione del Regolamento di Polizia Urbana.

“Le regole valgono per tutti e vanno rispettate”, dichiara il neoassessore Michelangelo Lo Piparo. “Il regolamento sul decoro esiste per tutelare l’immagine del centro storico, e non è accettabile che qualcuno lo ignori aprendo comunque. I controlli continueranno con costanza, a garanzia dei cittadini e di una concorrenza leale nei confronti di chi lavora correttamente”.