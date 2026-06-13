Canicattì e Licata scendono in piazza: “Vogliamo l’acqua” (VIDEO)





Canicattì e Licata scendono in piazza a protestare per la mancanza di acqua. Nel primo centro dell’Agrigentino la manifestazione è stata organizzata dal comitato apartitico “Acqua Bene Comune”. Centinaia le persone che si sono radunate davanti la villa comunale al Viale della Vittoria. Contemporaneamente anche a Licata si è tenuto un corteo con le stesse finalità.

“Voglio sapere perchè nel 2026 non riesco a fare la doccia – dice ai nostri microfoni una cittadina – sono 32 anni che pago regolarmente le bollette e stamattina non riesco a lavare casa. Io chiedo l’acqua perchè pago e pomeriggio andrò dal sindaco o dalla presidente Aica a pulire.”