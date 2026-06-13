Apertura

Canicattì e Licata scendono in piazza: “Vogliamo l’acqua” (VIDEO)

Centinaia di persone sono scese in piazza a protestare per la mancanza di acqua. “Vogliamo sapere perchè nel 2026 non riusciamo neanche a fare una doccia”

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda



Canicattì e Licata scendono in piazza a protestare per la mancanza di acqua. Nel primo centro dell’Agrigentino la manifestazione è stata organizzata dal comitato apartitico “Acqua Bene Comune”. Centinaia le persone che si sono radunate davanti la villa comunale al Viale della Vittoria. Contemporaneamente anche a Licata si è tenuto un corteo con le stesse finalità. 

“Voglio sapere perchè nel 2026 non riesco a fare la doccia – dice ai nostri microfoni una cittadina – sono 32 anni che pago regolarmente le bollette e stamattina non riesco a lavare casa. Io chiedo l’acqua perchè pago e pomeriggio andrò dal sindaco o dalla presidente Aica a pulire.”

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.21/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.21/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Canicattì e Licata scendono in piazza: “Vogliamo l’acqua” (VIDEO)
Apertura

Ennesimo incidente al bivio di Realmonte, un ferito 
Apertura

Acqua non potabile trasportata su autobotti abusive, sequestri e denunce 
Apertura

Canicattì, banditi armati picchiano cinquantenne e gli tolgono soldi e auto
Agrigento

Appicca due incendi e danneggia tre auto in una notte, identificato giovane immigrato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv