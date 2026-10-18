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Cattolica Eraclea, scontro tra un’auto e una moto da cross: ferito motociclista

Il centauro è stato trasferito in ospedale in elisoccorso; non risulterebbe in pericolo di vita

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Scontro tra un’auto e una moto da cross nei pressi del bivio di Cruci Trazzera lungo la provinciale che collega Cattolica Eraclea a Eraclea Minoa. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito in seguito all’impatto. Considerata la dinamica dell’incidente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Sul luogo del sinistro è arrivata anche un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi.Stando alle prime informazioni disponibili, le condizioni dell’uomo non sarebbero particolarmente gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. Presenti sul posto anche i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e a chiarire le cause dell’incidente.

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