Scontro tra un’auto e una moto da cross: ferito motociclista

Scontro tra un’auto e una moto da cross nei pressi del bivio di Cruci Trazzera lungo la provinciale che collega Cattolica Eraclea a Eraclea Minoa. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito in seguito all’impatto. Considerata la dinamica dell’incidente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Sul luogo del sinistro è arrivata anche un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi.Stando alle prime informazioni disponibili, le condizioni dell’uomo non sarebbero particolarmente gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. Presenti sul posto anche i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e a chiarire le cause dell’incidente.