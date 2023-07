Favara, estrae pistola e si spara alla testa: grave 81enne 

Si punta una pistola alla testa ed esplode un colpo con l’intenzione di farla finita ma resta miracolosamente in vita. Tentato suicidio a Favara dove un 81enne del posto – R.L. – si trova adesso in gravi condizioni. Il gesto si è consumato in un’abitazione in via Bersagliere d’Urso. Lanciato l’allarme sono scattati gli immediati soccorsi.

Un elisoccorso è stato fatto atterrare nel parcheggio del supermercato MD. L’anziano è adesso in volo verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto anche i carabinieri della locale Tenenza. Non è ancora chiaro il motivo alla base del tentato suicidio.