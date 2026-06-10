Agrigento

In bici cade a causa di un tombino sollevato, commerciante in ospedale 

Il sessantenne agrigentino è grave ma non in pericolo di vita. Trasferito in un ospedale palermitano

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Era uscito con la sua bicicletta per una consueta passeggiata per le vie di Agrigento quando, a causa di un tombino sollevato, è caduto rovinosamente sul selciato. Un commerciante sessantenne è stato protagonista di un brutto incidente stradale.

L’uomo, dopo un primo ricovero al San Giovanni di Dio, è stato trasferito in un nosocomio palermitano. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La caduta è avvenuta tra via Imera e il Quadrivio Spinasanta. Quando il commerciante è finito a terra è stato soccorso da alcuni passanti che poi hanno chiamato i soccorsi. Poi la corsa in ospedale. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

In bici cade a causa di un tombino sollevato, commerciante in ospedale 
Agrigento

Criticità nel carcere di Agrigento, polizia penitenziaria in stato di agitazione 
di Gioacchino Schicchi

Inchiesta “Corte dei miracoli”, si è dimesso il direttore generale Giuseppe Capodieci
Apertura

Colpo in una tabaccheria a Favara, bottino di circa 8 mila euro 
Agrigento

Inchiesta Cefpas, Cgil e associazioni: “Riccardo Gallo si dimetta da deputato”
banner italpress istituzionale banner italpress tv