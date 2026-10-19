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Tenta di rubare la collana ad anziana e aggredisce la nipote: denunciato 29enne

Nel tentativo di fuga il giovane ha perso il cellulare ed è stato rintracciato e denunciato per tentata rapina

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

A Licata i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 29enne del posto, ritenuto responsabile di tentata rapina impropria aggravata ai danni di un’anziana di 75 anni.
L’episodio si è verificato lungo Corso Vittorio Emanuele, dove il giovane, dopo aver incrociato la donna, le si sarebbe improvvisamente avventato contro, afferrandole la collana d’oro che indossava e strattonandola violentemente nel tentativo di impossessarsi del prezioso, fino a farla cadere a terra.
Alla scena avrebbe assistito anche la nipote della vittima, una 28enne che, intervenuta per difendere l’anziana, sarebbe stata a sua volta aggredita e percossa dall’uomo, nel tentativo di sottrarsi all’intervento della giovane e guadagnarsi la fuga.
Le grida e la concitazione del momento hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che, intervenendo in soccorso delle due donne, hanno indotto il presunto aggressore ad allontanarsi precipitosamente, senza riuscire a portare via la collana, perdendo anche il proprio cellulare.

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