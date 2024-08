Prelevano acqua senza autorizzazione dal fiume Sosio, bloccati alcuni agricoltori

Sono stati sorpresi a prelevare acqua, in violazione all’ordinanza del Prefetto di Agrigento, dal letto del fiume Sosio tra Villafranca Sicula e Burgio. Oltre dieci agricoltori sono stati così bloccati dalla Guardia di finanza mentre tentavano di asportare l’acqua dalle buche scavate appositamente sul letto del fiume per irrigare gli agrumeti. Al momento gli agricoltori, secondo prime informazioni, non sarebbero stati denunciati. L’ordinanza vieta fino al 31 agosto prelievi di acqua per permettere un miglior travaso dal Favara-Burgio fino alla vasca Enel di Ribera.