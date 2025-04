Tribunale, in arrivo tre magistrati: due giudici lasciano Agrigento 

Movimenti in entrata e in uscita al Palazzo di giustizia di Agrigento. Lo ha stabilito il Consiglio Superiore della Magistratura. A lasciare la Città dei templi sono il giudice per le indagini preliminari, Giuseppa Zampino, e il giudice della sezione civile Beatrice Ragusa. Entrambe andranno a Palermo.

In arrivo, invece, tre nuovi magistrati. Si tratta di Gianfranca Claudia Infantino (in realtà un ritorno essendo stata ad Agrigento per tanti anni) che prenderà il posto di Walter Carlisi al tribunale di Sorveglianza. Arrivano ad Agrigento anche i giudici Laerte Conti e Alberto Lippini. Il primo era in servizio a Vibo Valentia mentre il secondo a Genova.