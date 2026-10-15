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Rompono vetrata di un bar per rubare le birre, denunciato uno dei ladri

È successo a Raffadali dove uno dei ladruncoli, un ventitreenne del posto, è stato rintracciato e denunciato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono riusciti ad intrufolarsi all’interno di un bar del centro dopo aver distrutto una vetrata causando non pochi danni. Una volta dentro hanno “puntato” soltanto una cosa da rubare: le birre.

È successo a Raffadali dove uno dei ladruncoli, un ventitreenne del posto, è stato rintracciato e denunciato. Deve rispondere dei reati di furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio. I carabinieri sono sulle tracce di altri complici. A lanciare l’allarme è stato uno dei residenti della zona, allertato dal forte trambusto. I ladri, dopo aver rotto la finestra, hanno portato via diverse bottiglie di birra.

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