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“Sono un agente della polizia comunale”, anziani empedoclini sventano nuova truffa

Un finto agente della polizia comunale, qualifica che peraltro non esiste, ha cercato di contattare diversi empedoclini

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Una nuova frontiera della truffa è arrivata a Porto Empedocle. Un finto agente della polizia comunale, qualifica che peraltro non esiste, ha cercato di contattare diversi empedoclini, perlopiù anziani, dicendo di dover notificare alcune multe da saldare immediatamente. L’escamotage, però, non è andato a buon fine con i cittadini che si sono messi in allarme riagganciando la telefonata e avvisando le forze dell’ordine. 

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