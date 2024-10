“Tanto lo sappiamo chi siete”, minacciano carabinieri durante intervento: arrestati 

Due giovani in manette e altrettanti carabinieri feriti, per fortuna in maniera lieve. È il bilancio di una notte, quella di sabato, particolarmente “movimentata” nel centro di Naro. I militari dell’Arma hanno arrestato un un ventottenne e un diciannovenne, entrambi originari della Romania, per i reati di violenza, minaccia a resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato nella serata di sabato quando cinque ragazzi che si trovavano in un bar hanno cominciato a urlare all’indirizzo di una pattuglia dei carabinieri che in quel momento stava effettuando un giro di perlustrazione della zona.

I militari hanno così deciso di procedere ad un controllo più approfondito con richiesta di documenti e perquisizione personale. Gli animi si sono accesi quando due dei giovani sono stati invitati a salire in macchina per ulteriori accertamenti: urla, spintoni e minacce. “Tanto so chi sei e so che sei di qua” avrebbe detto uno degli indagati con fare intimidatorio. L’altro, invece, avrebbe iniziato a dare testate contro la portiera dell’auto minacciando di dire che erano stati i carabinieri a provocargli eventuali lesioni. Due militari dell’Arma sono rimasti lievemente feriti ad una mano e medicati all’ospedale di Canicattì. Al termine delle operazioni entrambi gli indagati sono stati arrestati. Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento ma non ha applicato alcuna misura cautelare disponendo dunque l’immediata scarcerazione.