Aragona, Clemenza nuovo Assessore della giunta Pendolino

Claudio Clemenza nominato nuovo Assessore del Comune di Aragona. Clemenza non è una novità per la vita amministrativa aragonese. La sua esperienza maturata negli anni come Consigliere Comunale e Assessore, rappresenta un importante valore aggiunto per la squadra.

“Si tratta di una scelta che nasce dalla volontà di rafforzare ulteriormente l’azione amministrativa e dare nuovo slancio alla nostra macchina comunale in un momento decisivo per la crescita e lo sviluppo della nostra città.Abbiamo davanti sfide importanti, progetti strategici e opportunità che Aragona non può lasciarsi sfuggire. Per affrontarle servono competenza, esperienza, capacità di ascolto e spirito di servizio. Sono certo che l’assessore Clemenza saprà offrire un contributo prezioso per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Continuiamo a lavorare con determinazione e passione per costruire un’Aragona sempre più moderna, efficiente e vicina ai cittadini.Buon lavoro, Claudio! Al servizio della nostra comunità, con entusiasmo e senso di responsabilità”, dichiara il sindaco Pendolino.