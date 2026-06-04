Aragona

Aragona, Clemenza nuovo Assessore della giunta Pendolino

Il neo assessore, già noto nella vita amministrativa aragonese, ha prestato giuramento nella giornata di oggi

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Claudio Clemenza nominato nuovo Assessore del Comune di Aragona. Clemenza non è una novità per la vita amministrativa aragonese. La sua esperienza maturata negli anni come Consigliere Comunale e Assessore, rappresenta un importante valore aggiunto per la squadra.

“Si tratta di una scelta che nasce dalla volontà di rafforzare ulteriormente l’azione amministrativa e dare nuovo slancio alla nostra macchina comunale in un momento decisivo per la crescita e lo sviluppo della nostra città.Abbiamo davanti sfide importanti, progetti strategici e opportunità che Aragona non può lasciarsi sfuggire. Per affrontarle servono competenza, esperienza, capacità di ascolto e spirito di servizio. Sono certo che l’assessore Clemenza saprà offrire un contributo prezioso per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Continuiamo a lavorare con determinazione e passione per costruire un’Aragona sempre più moderna, efficiente e vicina ai cittadini.Buon lavoro, Claudio! Al servizio della nostra comunità, con entusiasmo e senso di responsabilità”, dichiara il sindaco Pendolino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.19/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.19/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

L’inchiesta su Riccardo Gallo: il fratello del cardinale, il funzionario e l’imprenditore: chi sono i 12 indagati 
di Gioacchino Schicchi

Le inchieste decapitano il Centrodestra agrigentino, big nelle preferenze al momento del voto
Agrigento

Corruzione, indagati il deputato Riccardo Gallo e il manager Asp Capodieci (NOMI)
Apertura

Chiesto il carcere per Riccardo Gallo, deputato sarà interrogato l’11 giugno 
Apertura

Corruzione, chiesta cattura del deputato Riccardo Gallo e del direttore dell’Asp Capodieci
banner italpress istituzionale banner italpress tv