Aragona, Clemenza nuovo Assessore della giunta Pendolino
Il neo assessore, già noto nella vita amministrativa aragonese, ha prestato giuramento nella giornata di oggi
Claudio Clemenza nominato nuovo Assessore del Comune di Aragona. Clemenza non è una novità per la vita amministrativa aragonese. La sua esperienza maturata negli anni come Consigliere Comunale e Assessore, rappresenta un importante valore aggiunto per la squadra.
“Si tratta di una scelta che nasce dalla volontà di rafforzare ulteriormente l’azione amministrativa e dare nuovo slancio alla nostra macchina comunale in un momento decisivo per la crescita e lo sviluppo della nostra città.Abbiamo davanti sfide importanti, progetti strategici e opportunità che Aragona non può lasciarsi sfuggire. Per affrontarle servono competenza, esperienza, capacità di ascolto e spirito di servizio. Sono certo che l’assessore Clemenza saprà offrire un contributo prezioso per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Continuiamo a lavorare con determinazione e passione per costruire un’Aragona sempre più moderna, efficiente e vicina ai cittadini.Buon lavoro, Claudio! Al servizio della nostra comunità, con entusiasmo e senso di responsabilità”, dichiara il sindaco Pendolino.