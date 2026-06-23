Caltanissetta
Caltanissetta, la Procura indaga su gestione economica del Libero consorzio comunale
La Guardia di Finanza ha acquisito documentazione in uffici
I militari del Nucleo PEF di Caltanissetta, su delega dalla locale Procura della Repubblica, hanno notificato un ordine di esibizione, con contestuale acquisizione documentale, presso la sede legale del libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – ex Provincia Regionale – finalizzato ad effettuare mirati accertamenti in relazione agli aspetti economico gestionali dell’Ente.
Redazione
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