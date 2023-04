Camionista perde controllo del mezzo e si ribalta sulla Ss 626: ferito un uomo

Incidente sulla strada statale 626 ‘Della Valle del Salso’, nei pressi di Butera in provincia di Caltanissetta. Un uomo di Vittoria di 66 anni era alla guida di un grosso tir quando, forse per lo scoppio degli pneumatici, è andato a sbattere contro un pilone del cavalcavia. Il mezzo pesante è capottato aprendosi in due parti. L’uomo è rimasto ferito, ed è stato portato via con l’elisoccorso verso il pronto soccorso dell’Ospedale di Caltanissetta. La strada è chiusa in entrambe le direzioni in prossimità del km 40 a Butera. Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.