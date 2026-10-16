L’Istituto Comprensivo “Puglisi” agli Stati Generali dell’Istruzione

L’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco, Milena e Montedoro ha partecipato agli Stati Generali dell’Istruzione, svoltisi a Palermo il 14 e 15 ottobre 2026, con lo stand espositivo “Oltre l’Aula” e la presenza ai talk di approfondimento. A rappresentare la scuola è stata una delegazione composta dalla dirigente scolastica Valeria Vella, docenti e studenti, che hanno illustrato le principali esperienze e buone pratiche realizzate dall’istituto. Un’occasione per raccontare una scuola dinamica, inclusiva e aperta al territorio, capace di trasformare idee e progettualità in concrete opportunità di crescita per gli alunni.

Nel corso della manifestazione sono stati presentati percorsi di innovazione e attività STEAM, progetti di internazionalizzazione e sviluppo delle competenze linguistiche e digitali, iniziative di inclusione e cittadinanza attiva, esperienze di scuola aperta, attività sportive e percorsi musicali che da oltre vent’anni rappresentano un’eccellenza dell’istituto. La partecipazione agli Stati Generali ha confermato l’impegno dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” nel promuovere una scuola che educa, include e costruisce il futuro valorizzando il talento di ogni studente.