Neonata non respira più e muore: tragedia a Riesi

La mamma si accorge che la bimba sta male, la corsa del 118 in casa e il dramma. Accade a Riesi. Forse un rigurgito di latte, un malore o una patologia non diagnosticata, ha portato al decesso di una bimba di 1 mese che ha perso la vita davanti agli occhi atterriti della mamma. La donna aveva capito che la bimba non respirava bene ed ha chiamato i soccorsi. Il sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione mentre nelle vicinanze arrivava un elicottero del 118. Purtroppo però per la piccola non c’è stato nulla da fare.Momenti di immenso e indescrivibile dolore per i genitori e per la comunità del piccolo centro siciliano. Non resta adesso che appurare le cause della morte.