Sorpreso con hashish e marijuana: arrestato 16enne

A Caltanissetta i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 16enne trovato in possesso di 102 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. Il ragazzo è stato tradotto presso l’abitazione con l’obbligo di permanenza. Questa mattina l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e al giovane è stata applicata la misura dell’obbligo di permanenza in casa.