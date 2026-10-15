Non aveva autorizzazione allo scarico, sigilli ad autolavaggio

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Agrigento nei confronti di un autolavaggio nel Comune di Canicattì. L’attività trae origine dal controllo effettuato il 17 settembre 2026 da parte del personale della Sezione Pasi del Commissariato di P.S. di Canicattì, unitamente a personale tecnico dell’ARPA Agrigento, finalizzato alla verifica della correttezza dell’intera documentazione autorizzativa di detta attività. Nell’occorso veniva accertato che l’attività di autolavaggio risultava priva della necessaria autorizzazione allo scarico (A.U. A.), oltre ad altre violazioni di natura amministrativa quali l’assenza del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali.

Per dette violazioni, peraltro, il titolare veniva denunciato in stato di libertà, ai sensi dell’art. 137, comma 1, D. Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale). In esecuzione del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, è stata pertanto preventivamente sequestrata l’attività con apposizione dei relativi sigilli. Si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato potrà ritenersi definitivamente accertata soltanto all’esito di sentenza irrevocabile di condanna. Detto controllo rappresenta il proseguo di un’attività ispettiva di verifica della correttezza delle autorizzazioni allo scarico delle attività di autolavaggio presenti nel territorio di Canicattì, già intrapresa da diversi mesi da parte del locale Commissariato di P.S. e che, in data 28 maggio 2026, aveva già portato al sequestro di un’altra attività per le medesime violazioni, a dimostrazione della particolare attenzione della Polizia di Stato anche in materia di tutela dell’ambiente.