Era diventato ritrovo di pregiudicati, chiuso un locale

Prosegue l’attività della Polizia di Stato per garantire sicurezza e legalità nel territorio del calatino. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone hanno coordinato alcuni controlli straordinari nel territorio di competenza per contrastare fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa. Insieme alle pattuglie del Commissariato, hanno operato i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, che hanno istituito diversi posti di controllo in alcune delle zone di collegamento e con maggiore densità veicolare, con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati predatori e contro il patrimonio, nonché di contrastare comportamenti illeciti. Il pattugliamento ha riguardato le principali vie della città, le aree a ridosso degli esercizi commerciali e dei luoghi di ritrovo.

Si è proceduto anche alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sottoponendo ad accertamenti automobilisti e motociclisti. Sono state riscontrate numerose infrazioni al Codice della Strada, tra cui la circolazione di veicoli sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile, per i quali è scattato il sequestro amministrativo. L’attenzione della Polizia di Stato si è estesa anche agli esercizi pubblici del territorio. I controlli amministrativi, svolti presso locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, hanno consentito di rilevare in due attività irregolarità rispetto alle prescrizioni delle licenze.

Inoltre, nell’ambito dello stesso servizio, è stato eseguito il provvedimento con il quale il Questore di Catania, a seguito di istruttoria curata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un bar, secondo le prerogative dell’art. 100 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, misura adottata nell’ambito degli strumenti previsti dalla normativa per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Infatti, a seguito di ripetuti controlli effettuati in un significativo arco temporale, il bar è risultato essere divenuto abituale ritrovo di soggetti pregiudicati per reati di particolare allarme sociale. Il bilancio complessivo dell’attività ha consentito di identificare 86 persone, 21 delle quali con precedenti di Polizia, e di controllare 42 veicoli, tra auto e scooter. Le sanzioni amministrative contestate ammontano a circa 2.000 euro. L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni, con ulteriori servizi mirati nei comuni del calatino.