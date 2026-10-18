Fuori casa nonostante i domiciliari, trovato con droga e denaro: arrestato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e alla verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità giudiziaria, i militari della Stazione di Catania Librino hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne catanese, già gravato da precedenti di polizia e sottoposto alla detenzione domiciliare, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il giovane è stato intercettato dai Carabinieri mentre si trovava in strada, a bordo di un motorino, in violazione delle prescrizioni connesse alla misura cui era sottoposto. Fermato in sicurezza, i militari dell’Arma lo hanno perquisito, scovando quasi 5 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e a 45 euro in contanti, somma ritenuta il guadagno dell’attività di spaccio. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 19enne è stato pertanto arrestato per aver violato gli arresti domiciliari e contestualmente denunciato per il possesso della sostanza stupefacente, quindi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato nuovamente sottoposto alla detenzione domiciliare.