Catania

Il cane Ares fiuta la droga, spacciatore arrestato sotto casa

Non appena i poliziotti sono giunti nell’abitazione, “Ares” si è fiondato in una delle stanze in cui sono stati rinvenuti e sequestrati 156 grammi di marijuana e varie bustine

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

È stato fermato dalla Polizia di Stato sotto casa, nelle prime ore della mattinata, prima che potesse iniziare a spacciare. Un pusher catanese di 28 anni è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Catania, nel corso di un’attività antidroga nel quartiere Cibali. I controlli sono stati eseguiti dai poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito dei rafforzati servizi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Proprio negli istanti in cui il 28enne stava superando il portone di casa, in via Volturno, “Ares”, cane-poliziotto antidroga, ha subito fiutato la presenza di sostanze stupefacenti, segnandola al suo conduttore. Il 28enne ha tentato di accelerare il passo, ma è stato raggiunto e fermato dai poliziotti per effettuare un controllo. Nel borsello aveva un bilancino per pesare la droga. Per tale ragione gli agenti hanno ritenuto opportuno estendere le verifiche nel suo appartamento. Il 28enne ha riaperto il portone di casa, ammettendo di spacciare per guadagnarsi da vivere. Non appena i poliziotti sono giunti nell’abitazione, “Ares” si è fiondato in una delle stanze in cui sono stati rinvenuti e sequestrati 156 grammi di marijuana e varie bustine per il confezionamento delle singole dosi. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo, già noto alle forze di Polizia per precedenti specifici in materia di droga, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. In attesa del giudizio di convalida, è stato condotto in carcere, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 36/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 36/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Hydra, pentito in aula: “Gioacchino Amico mi disse di aver agganciato una parlamentare di Fdi”
Apertura

Rompono vetrata di un bar per rubare le birre, denunciato uno dei ladri
Apertura

“Costretto a versare la pensione ogni mese”, chiesti 3 rinvii a giudizio per estorsione 
Apertura

Diagnosi e cure errate? Chiesto un milione di euro di risarcimento per un presunto caso di malasanità 
Agrigento

Discarica abusiva ai confini del Parco Archeologico, sequestro e denuncia 
banner italpress istituzionale banner italpress tv