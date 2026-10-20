In casa con 3.3 chili di hashish e 450 grammi di cocaina: due arresti

Nel corso delle attività delle Polizia di Stato finalizzate alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone hanno tratto in arresto due persone, un uomo e una donna, ritenuti responsabili, alla luce degli elementi raccolti, del reato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti, avviata un’attività di osservazione nei pressi di una nota area verde denominata “Parcologico” sita a Caltagirone, frequentata da giovani e minorenni, hanno notato la presenza di un soggetto ben noto seduto su una panchina, in compagnia di altre persone. L’uomo, accortosi della presenza della Polizia, ha tentato subito di disfarsi di due involucri di carta da forno gettandoli dietro la panchina; una volta recuperati, gli agenti hanno accertato trattarsi di sostanza stupefacente di tipo hashish. L’immediata perquisizione personale ha consentito di rinvenire due scatole di latta, occultate all’interno degli slip: una contenente 18 involucri in cellophane trasparente termosaldati, con dentro sostanza del tipo cocaina, mentre l’altra scatola custodiva 9 involucri di carta da forno contenenti sostanza solida di colore marrone del tipo hashish, nonché un involucro di cellophane trasparente sottovuoto, contenente sostanza in polvere sempre del tipo cocaina. All’interno della tasca dei pantaloni è stata rinvenuta inoltre la somma di € 480,00, suddivisa in banconote di diverso taglio, presunto provento dell’attività di spaccio.

L’esito della successiva perquisizione domiciliare, nel confermare l’ipotesi investigativa degli operatori, ha permesso di sequestrare altro stupefacente suddiviso in dosi e, in particolare, altri 2 involucri di cocaina, altri 21 involucri di hashish, un bilancino di precisione, nonché una chiave. Proprio questa chiave, nel corso del successivo approfondimento di polizia giudiziaria ha permesso agli agenti di individuare un altro luogo, nella disponibilità dell’uomo e della compagna, da cui sono stati recuperati ben 26 panetti di hashish, confezionati e recanti l’immagine di un “10” riferito ad un famoso calciatore, nonché un bilancino di precisione e diverso materiale atto al confezionamento dello stupefacente, custoditi all’interno di uno sgabuzzino.

All’interno dello stesso ambiente è stata scovata, inoltre, una cassaforte che custodiva all’interno altri 7 panetti di hashish e 14 involucri di cocaina. Nel complesso, stati sequestrati quasi 450 grammi di cocaina e circa 3,3 chili di hashish. Pertanto, alla luce degli evidenti indizi raccolti, le due persone sono state tratte in arresto e condotte in carcere su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Caltagirone. Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, ha successivamente convalidato gli arresti disponendo nei confronti dell’indagati, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, la misura cautelare della custodia in carcere.