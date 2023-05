In giro con una pistola carica, arrestato 21enne

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto L. M. (cl. 2001) poiché colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di arma da sparo clandestina. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contrastare il crimine diffuso, si è appreso che l’uomo, armato, si trovava all’interno di una struttura ricettiva ubicata nel quartiere catanese di S. Cristoforo.

Per tale ragione, personale della Squadra Mobile della Questura di Catania ha effettuato una serie di approfondimenti che hanno consentito l’individuazione del luogo. Dopo aver valutato la sussistenza delle condizioni di sicurezza, gli agenti hanno fatto accesso all’interno della struttura e hanno sorpreso il giovane in possesso di una pistola che ha puntato al loro indirizzo ma, una volta resosi conto di essere al cospetto di appartenenti alle Forze dell’Ordine, si arrendeva senza opporre resistenza.

L’arma, messa in sicurezza e repertata da personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Catania intervenuto sul posto, è risultata essere una pistola semiautomatica cal. 7.65 con matricola abrasa. La stessa si presentava con un colpo in canna ed era munita di caricatore rifornito con nr. 6 cartucce.

Pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato associato alla Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza. Sono in corso accertamenti finalizzati a risalire alla provenienza dell’arma e a verificare il suo eventuale utilizzo in precedenti episodi delittuosi.